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نائب المفوض العام للأونروا تشدد على تمسك الوكالة بتفويضها وولايتها

الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب المفوض العام للأونروا تشدد على تمسك الوكالة بتفويضها وولايتها



بيروت /سما/

شددت نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)ليني ستينسيث، على تمسك "الأونروا" بتفويضها وولايتها.

جاء ذلك خلال لقائها، الإثنين، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، بحضور مدير شؤون "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني.

وجرى خلال اللقاء تقييم اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في بيروت، حيث وصفتها ستينسيث بالناجحة جدا وأبدت ارتياحها لأهمية تحديد اللجنة الاستشارية معايير الشراكة بين "الأونروا" والمنظمات الدولية على أسس واضحة.

كما أبدت ستينسيث ارتياحها لتفهم الدول المانحة أهمية الحفاظ على ميزانية الوكالة كما هي، مشيرة إلى أنها لاحظت تشجيعا من المانحين لحشد المزيد من التمويل لدعم الوكالة.

بدوره، أبدى دبور ارتياحه لنتائج اللقاء، خاصة ما سمعه من ستينسيث حول تمسك الوكالة بالتفويض الممنوح لها وولايتها التي أُقرت في الأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة رقم 302، مثنيا على توصيات المانحين لحشد المزيد من التمويل لتستمر "الأونروا" بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين

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