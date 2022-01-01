البرغوثي يجري لقاءات مكثفة في العاصمة الايرلندية

دبلن/ سما/

في اطار حشد الجهود لمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري، التقى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في العاصمة الايرلندية دبلن برئيسة الحزب الأكبر في ايرلندا، الشين فين، التي ماري لو ماكدونالد وناقش معها العلاقات الاخوية بين المبادرة الوطنية وحزب الشين فين وسبل تعزيز التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاسراع في اقرار البرلمان الايرلندي لقانون مقاطعة المستعمرات الاستيطانية و الضغط من اجل الاعتراف بدولة فلسطين.

والتقى البرغوثي ايضا بالمديرة السياسية لوزارة الخارجية الايرلندية سونيا هايلاند بحضور رئيس قسم الشرق الاوسط في الوزارة ومسؤولة مكتب فلسطين.

كما التقى بقيادة اتحاد النقابات الايرلندية، وناقش معهم سبل تعزير التضامن وحركة المقاطعة.

وقدم البرغوثي في كل من هذه اللقاءات عرضا تفصيليا للاوضاع في فلسطين وخطورة الاجراءات القمعية الاسرائيلية وخاصة الاغتيالات واطلاق الرصاص على الاطفال والنساء والصحفيين ، والرفض الاسرائيلي للاعتراف بمسؤوليته عن جريمة اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين ابو عاقلة.

كما شرح خطورة التوسع الاستعماري الاستيطاني غير المسبوق وتكريس نظام الابارتهايد العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية و ما قامت به الحكومات الإسرائيلية من تدمير منهجي لامكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار البرغوثي الى ضرورة الغاء الازدواجية في المعايير الدولية و اهمية الضغط على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للقيام بواجبه بفتح التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وشكر البرغوثي الممثلون الإيرلنديون على دعمهم لنضال العادل للشعب الفلسطيني، وعلى روح التضامن الاخوي العميقةالتي لمسها لدى كل مكونات الشعب الايرلندي .