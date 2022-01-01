غانتس: جاهزون للرد على أي تهديد إيراني ونتطلع للاعلان عن تحالف اقليمي خلال زيارة بايدن

القدس المحتلة/سما/

جدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، تحذيره لإيران، في حال نفذت أي هجمات ضد إسرائيليين في مدينة إسطنبول التركية، وفقًا لموقع "واللا" العبري.



وأضاف غانتس، خلال مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أن بلاده مستعدة للرد "بكل الوسائل الضرورية إذا نفذ عملاء إيرانيون هجمات ضد إسرائيليين في إسطنبول"، على حد وصفة



وأوضح أن إسرائيل "سترد بالزمان والمكان والوسائل التي تختارها على أي عدوان إيراني بأي بُعد مادي أو إلكتروني".



وزعم أن بلادة حققت عدة نجاحات في الأشهر الأخيرة في تعبئة العالم لمحاربة إيران، بما في ذلك إبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، داعيًا إلى ممارسة الضغط لثني إيران عن طموحاتها في امتلاك سلاح نووي.



وتابع "نتحرك قدما مع البنتاغون بشأن برنامج تعاون إقليمي آمل أن يمضي قدمًا في زيارة جو بايدن للشرق الأوسط".



ومن المقرر أن يزور رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إسرائيل في 13 يوليو/تموز الوشيك.