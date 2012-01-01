دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين داخل سجون الاحتلال إلى 16

غزة / سما /

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الاثنين، تواصل الهجمة الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتقال الصحفي مصعب قفيشة (٢٩ عاما ً) ليرفع عدد الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى ١٦ صحفياً.

واستهجنت اللجنة، في بيان لها، تعرض الصحفيين للاعتقال والاستهداف، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي قفيشة بعد مداهمة منزله في الخليل.

وذكرت اللجنة، أن الصحفي قفيشة من مدينة الخليل، يعمل في راديو علم، ومراسلاً لبعض الوكالات المحلية ومواقع الإنترنت.

وأشارت إلى أن الأسير قفيشة اعتقل أربع مرات سابقاً، المرة الأولى كانت في العام 2012، وأمضى ستة أشهر في السجون آنذاك، وأعاد الاحتلال اعتقاله في العام 2014، وأمضى ثمانية أشهر في السجون، والمرة الثالثة كانت عام 2016، وأمضى أربعة أشهر في الاعتقال الإداري، والمرة الرابعة اعتقل في أكتوبر من العام الماضي2021، كما تم اعتقاله من قبل الاجهزة الأمنية الفلسطينية عدة مرات.

وأكدت اللجنة، أن الاعتقالات اليومية للصحفيين بدون تهمة، تستدعي بالضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

وطالبت بتحرك المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الإعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

كما طالبت الجهات الحقوقية المعنية بضرورة التحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن 16 صحفياً بينهم إعلامية معتقلين في سجون الاحتلال.