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سلطة المياه: 65% من مياه شاطئ غزة آمنة وصالحة للسباحة

الإثنين 20 يونيو 2022 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: 65% من مياه شاطئ غزة آمنة وصالحة للسباحة



غزة / سما /

قال مدير دائرة المصادر البيئية في سلطة المياه وجودة البيئة بغزة محمد مصلح، صباح اليوم الإثنين، إن هناك تحسنًا ملحوظًا طرأ على شاطئ بحر قطاع غزة.

وأوضح مصلح خلال تصريح إذاعي، أن هذا التحسن ناتج عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسات الدولية المتعلقة بالمياه، وربط شبكات محطات الصرف الصحي بالكهرباء لـ24 ساعة.

وأشار إلى أن نتائج العينات العشوائية أثبتت أن حوالي 35% من شاطئ قطاع غزة ملوث و65% آمن ومسموح به السباحة.

ونوه مصلح إلى أن مكبات الصرف الصحي غير المعالجة تعتبر مناطق ملوثة ولا يسمح بالسباحة بها، وفي السنوات الماضية كانت تصل نسبة التلوث بالشاطئ إلى 60% وهذا العام انخفضت النسبة بشكل ملحوظ.

وبين أن الاستغناء عن ضخ مياه الصرف الصحي للبحر يحتاج لمحطات معالجة المياه، والتي تعتبر تكلفتها عالية وبحاجة لتمويل كبير، داعيًا الجهات المانحة لدعم قطاع المياه للحد من تلوث بحر قطاع غزة.

#سلطة المياه #السباحة #شاطئ غزة

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