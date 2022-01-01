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البحر منطقة عسكرية مغلقة

بدء مناورات "عـزم الصـادقين " التي تنفذها "سـرايا القدس"

الإثنين 20 يونيو 2022 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء مناورات "عـزم الصـادقين " التي تنفذها "سـرايا القدس"



غزة/ سما /

بدات صباح اليوم الاثنين مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة  "عـزم الصــادقين "، بمشاركة عدة تشكيلات عسكري لــ "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي  .


وبدأت سرايا القدس مناورة "عزم الصادقين" واطلقت قذائف صاروخية تجاه أهداف افتراضية في البحر

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عن انطلاق مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة ، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية.

وأكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، أنّ المناورات تأتي "استكمالاً للإعداد والتجهيز، واستعداداً لأي معركة مقبلة.

وأضاف أبو حمزة أن "المناورات ستنفَّذ على مدى أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية متعددة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

وأشار أبو حمزة إلى أنّ "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيداً منا لاستمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين".

وأصدرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس الاحد، تنويهاً مهم للمواطنين بخصوص مناورة "عزم الصادقين".

وأوضحت السرايا، خلال فيديو مصور طبيعة هذا التنويه ومجموعة من الارشادات للمواطنين.

وأشارت إلى أن شاطئ بحر غزة سيكون منطقة عمليات عسكرية مغلقة، نتيجة المناورة التي تجريها سرايا القدس.

يتبع ..

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