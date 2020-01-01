"جيروزالم بوست" الاسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الملك عبد الله ووزير خارجية الاردن السابق "المعشر"

القدس المحتلة/سما/

شنت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية هجومًا سياسيًا حادًا على الأردن والملك عبدالله، بعد نشر وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر مقالا مشتركا مع زها حسن، في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية ينتقد فيه اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا الى أسباب فشلها السريع، وتهميشها للفلسطينيين واعتبرها وصفة للعنف وليس السلام.

وجاء في المقالة:

مروان المعشر، الذي كان وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء الأردني وأحد المقربين من الملك الأردني عبد الله ، نشر للتو هجوما شاملا على اتفاقات إبراهيم . يزعم المعشر أنها "وصفة للعنف وليس السلام" ، ويحث الولايات المتحدة على التوقف عن تقديم حوافز للحكومات العربية للانضمام إلى الاتفاقات "طالما استمرت إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

تظهر مقالة المعشر اللاذعة في العدد الأخير من مجلة فورين أفيرز، وهي مجلة رفيعة المستوى ينشرها مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك - والمقرّب من إدارة بايدن. بالاقتران مع الرئيس الأمريكي بايدن الذي التقى مؤخرًا مرتين مع العاهل الأردني الملك عبد الله ، ومع خطة بايدن للسفر إلى القدس وجدة الشهر المقبل ، يبدأ المرء في الشك في أن سرقة المعشر لاتفاقات إبراهيم كانت بالتنسيق مع واشنطن.

وفقًا للمعشر والمؤلفة المشاركة زها حسن (موظفة في فتح ومستشارة قانونية) - وكلاهما يشغلان الآن مناصب مرموقة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي - فإن هدف إسرائيل من توقيع اتفاقات إبراهيم كان "إعادة توجيه انتباه العالم بعيدًا عن احتلالها العسكري وليس لإنهائه ".

والأسوأ من ذلك، "فتحت اتفاقات أبراهام بابًا خلفيًا سياسيًا لتنفيذ خطة ترامب للسلام دون إذعان فلسطيني" ، حسب المتوسط.

يتحدث وزير الخارجية الأردني السابق مروان المعشر مع تلفزيون رويترز في عمان، 2020. في العدد الأخير من "الشؤون الخارجية"، كتب أن اتفاقيات إبراهيم هي "وصفة للعنف وليس السلام".

مروان المعشر، الذي كان وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء الأردني وأحد المقربين من الملك الأردني عبد الله نشر للتو هجوما شاملا على اتفاقات إبراهيم . يزعم المعشر أنها "وصفة للعنف وليس السلام"، ويحث الولايات المتحدة على التوقف عن تقديم حوافز للحكومات العربية للانضمام إلى الاتفاقات "طالما استمرت إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

بشكل مثير للسخرية، يؤكد المعشر أنه حتى الحكم الديكتاتوري العربي في جميع أنحاء الشرق الأوسط يمكن إلقاء اللوم عليه على اتفاقيات إبراهيم (الغنية لأن الأردن مجرد ديكتاتورية). "إن دفع الحكومات العربية للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم يدعو تلك الحكومات إلى تكثيف التكتيكات الاستبدادية لقمع المعارضة، مما يعقد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان".

هذه الحجة الأخيرة متقنة لدرجة أنها لا تحتاج إلى فضح زيفها.

تشمل مطالب المعشر الرئيسية لبايدن، بينما يستعد الرئيس الأمريكي لزيارة الشرق الأوسط، عكس قبول ترامب للمستوطنات باعتبارها "غير قانونية"، وإغلاق ترامب للقنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، و "إلقاء ترامب للأسلحة" في الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وشطب ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، إلخ.

باختصار، يريد المعشر من بايدن أن يتراجع عن كل ما فعله ترامب وحققه، وأن يعود بدلاً من ذلك إلى تدليل الفلسطينيين في حقبة أوسلو بينما يرمي عملية السلام الإبراهيمية المباركة في سلة المهملات. يريد من بايدن إعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون حقوق الفلسطينيين أعلى مع وضع اتفاقات إبراهيم على الجليد.

إنه يريد إعادة الأيام الخوالي السيئة للسيطرة الفلسطينية على السياسة العربية وإيقاف التقدم الحقيقي نحو السلام والازدهار في المنطقة بأسرها.

إن هجوم المعشر المتشدد على اتفاقيات إبراهيم هو قطعة كلاسيكية من الوقاحة الأردنية - قادمة من نظام ملكي متهالك يعتمد كليًا على المساعدات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية - ومن نظام يريد أن يرى الطاغوت الإسلامي المتطرف الإيراني يتم سحقه بنفس القدر. صناع القرار في القدس يفعلون ذلك.

إن نقدعبدالله - المعشر هو جزء من الهجمات الأخيرة التي قام بها عبد الله ضد إسرائيل، وخاصة محاولاته الشائنة للمطالبة بـ "الوصاية" على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وطرد إسرائيل من الحرم القدسي الشريف. (احذروا من تواطؤ الأردن مع بايدن هنا أيضًا).

يعتمد هجوم المعشر على سرد غير دقيق تمامًا لما حدث من خطأ في صنع السلام في الشرق الأوسط على مدار الخمسين عامًا الماضية. استمر الصراع العربي الإسرائيلي لفترة طويلة ليس بسبب "الاحتلال" الإسرائيلي للضفة الغربية، ولكن بسبب الرفض - في البداية من الدول العربية المهزومة والفلسطينيين الذين يتمتعون بالحكم الذاتي - قبول وجود دولة يهودية في الشرق الأوسط.

على النقيض من ذلك، فإن جمال ووعود اتفاقيات إبراهيم البالغة من العمر عامين يكمن في الاعتراف الضمني من قبل الدول العربية (أخيرًا) بأن اليهود هم شعب توراتي أصلي في أرض إسرائيل - ومن هنا تأتي الإشارة إلى التراث الإبراهيمي المشترك للمسلمين واليهود في الوثيقة التأسيسية للاتفاقية.

إنها ثورة مبهجة تقلب أجيالا من نزع الشرعية الإيديولوجية العربية والإسلامية عن إسرائيل. وهو ينطلق من رغبة الإماراتيين والبحرينيين والمغاربة وغيرهم في فعل الخير أولاً وقبل كل شيء لأنفسهم. لإعادة تعريف الهوية الذاتية والصورة العالمية للمسلمين العرب بطريقة تمزج بين التقاليد والتنوير. يتناسب الانتماء مع إسرائيل تمامًا مع هذه الأجندة، لأنهم يرون إسرائيل بشكل صحيح نموذجًا يحتذى به لمثل هذا التأليف.

وبغض النظر عن الكراهية الدينية والأهداف المتطرفة مثل تدمير إسرائيل، فإن هذه الدول العربية تسمح لهذه الدول العربية بإعادة تقييم واحتضان إسرائيل كقوة للاستقرار ومحرك للازدهار في الشرق الأوسط. وهذا ما فتح الباب أمام تعاون خليجي-إسرائيلي في مجال الأعمال والسياسة الدفاعية.

وهذا ما يمكن أن يفتح الباب للمصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كل ما تحتاج القيادة الفلسطينية فعله هو تنحية أهداف الإبادة الجماعية جانباً وإدمانها على العنف والإرهاب (والفساد والحكم الكليبتوقراطية)، وبدلاً من ذلك تفكر في تسوية حقيقية مع إسرائيل. سيؤدي هذا بعد ذلك إلى الاستفادة من ميزانيات التنمية العربية الخليجية للنظام السياسي الفلسطيني والكرم الإسرائيلي أيضًا.

وبالتالي، يجب على بايدن أن يشجع بالفعل على توسيع اتفاقية إبراهيم، وخاصة مع المملكة العربية السعودية. بصرف النظر عن ترسيخ تحالف من الدول المعتدلة في المنطقة (التي تعزز الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة للأمن الإقليمي واستقرار الطاقة) ، فإن صعود السعوديين من شأنه أن يشير للقيادة الفلسطينية أن وقت التسوية مع إسرائيل قد حان بلا رجعة.

ربما يستطيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (MBS) المساعدة في إقناع الفلسطينيين بقبول الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في إسرائيل وقطع تسوية ودية مع إسرائيل.

باختصار، لا يمكن لتوسيع اتفاقية أبراهام إلا أن يحسن، لا أن يعرقل، احتمالات اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني. الاتفاقات لا تحتاج إلى "تهميش" الفلسطينيين (كما اتهم المعشر) إذا لم يقم الفلسطينيون بتهميش أنفسهم.

في هذا الصدد، دعونا نأمل أن يستمع بايدن أقل إلى عبد الله والمعشر (ولزعيم السلطة الفلسطينية الفاسد، محمود عباس، والقادة الأوروبيين العالقين في أوسلو) ، وأكثر من ذلك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ودول الخليج العربية. القادة.

وأثناء التعامل مع بينيت ومحمد بن سلمان، قد يرغب بايدن أيضًا في أخذ وجهات نظرهما في الاعتبار فيما يتعلق بإيران. مهما حدث في فيينا، ستبقى إيران عدوًا لا يرحم للغرب وإسرائيل والعالم العربي السني المعتدل. لذا، فقد حان الوقت للولايات المتحدة لإعداد خيارات الردع العسكري والهجوم العسكري الموثوقة لضمان عدم امتلاك إيران مطلقًا لسلاح نووي ولضمان تراجع مكائد الهيمنة الإقليمية الإيرانية. هل سيستمع بايدن حقًا؟