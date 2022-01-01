الشرطة البحرية تغلق بحر غزة امام الصيادين غدا الاثنين

غزة /سما/

قررت الشرطة البحرية، وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها ،يوم غد الاثنين، من بحر غزة حتى خانيونس.

وقالت البحرية، في بيان صحفي مقتضب وصل "سما" اليوم الأحد، إنه تقرر إغلاق البحر أمام حركة الملاحة البحرية وبشكل كامل، يوم غد الاثنين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 23:59 مساء.

وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل المنطقة البحرية الممتدة من مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة "البيدر" وحتى نهاية الحدود البحرية لمحافظة خانيونس جنوباً؛ وذلك بسبب وجود أعمال وتدريبات للمقاومة.

ومساء أمس السبت، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، انطلاق مناورات عسكرية في قطاع غزة.