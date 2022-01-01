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هرتسوغ يشكر إردوغان على جهود الامن التركي في احباط الارهاب الايراني ..

الأحد 19 يونيو 2022 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يشكر إردوغان على جهود الامن التركي في احباط الارهاب الايراني ..



القدس المحتلة / سما /

اعتبر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، أن ما تصفه إسرائيل بتهديد إيراني لاستهداف سائحين إسرائيليين في تركيا، وخاصة في إسطنبول، ما زال قائما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف هرتسوغ أنه "يجب مواصلة المجهود المشترك للجانبين الإسرائيلي والتركي من أجل إحباط الإرهاب". واتفق هرتسوغ وإردوغان على "مواصلة العمل لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حوار منفتح ومتواصل".

وشكر هرتسوغ إردوغان على "جهود إحباط عمليات إرهابية في الأراضي التركية". وشددا على "المساهمة الكبيرة للتعاون وبناء الثقة بين الحكومتين والشعبين".

وتطرق بينيت إلى الادعاءات الإسرائيلية حول محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج، وقال إن "أذرع الأمن الإسرائيلية تعمل من أجل إحباط محاولات لتنفيذ عمليات قبل خروجها إلى حيز التنفيذ. وسنستمر في استهداف مرسلي المخربين ومرسلي مرسليهم. والقاعدة الجديدة التي نعتمدها هي أن الذي يرسل سيدفع الثمن".

وأشار بينيت إلى تحذير السفر إلى تركيا "وخاصة إلى إسطنبول. والخطر ما زال مرتفعا".

وذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر أمن تركية وإسرائيلية نفذت "حملة غير مسبوقة في إسطنبول"، في نهاية الأسبوع الماضي، لإحباط عمليات ضد إسرائيليين.

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