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تسلل شاب واعتقاله .. الكشف عن فشل امني جديد في جيش الاحتلال

الأحد 19 يونيو 2022 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسلل شاب واعتقاله .. الكشف عن فشل امني جديد في جيش الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل الاعلام العبرية عن فشل أمني خطير في منظومة جيش الاحتلال تسلل خلالها شاب الى مستوطنة وتم اعتقاله.

وقالت إذاعة الجيش إن شابا تسلل إلى مقر قيادة فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال داخل مستوطنة بيت إيل ظهر أمس وتوقف هناك لفترة، مضيفة أن التحقيق في الحادثة يظهر أن الشاب تسلق السياج الامني، ودخل أيضا إلى مقر قيادة فرقة حرس الحدود في جيش الاحتلال، وبعدها بحوالي نصف ساعة، لاحظ وجوده في القاعدة جندي من قوات حرس الحدود واعتقله.

وبينت أن المعتقل كان أعزلا وتم نقله إلى التحقيق، مبينة أنه تم الإعلان عن فتح إجراءات "تسلل مشتبه به" في قاعدة بيت ايل وفتح فحص أمني في القاعدة بشكل عام .

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