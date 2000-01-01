ليبرمان: يجب تغيير بوليصة التأمين التي استلمتها قيادة حماس ..

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم السبت، إن قادة حركة حماس يتمتعون بما وصفه بـ "بوليصة تأمين" داخل قطاع غزة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء لوم السبت، عن ليبرمان أن هناك من قادة حركة حماس من يجلس ويحرض ويبارك العمليات "الإرهابية" ويشعر وكأنه يتمتع بحصانة أو بوليصة تأمين.

وجاءت تصريحات ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، خلال ندوة ثقافية عقدت في مدينة بئر السبع، في وقت سابق من السبت، أوضح خلالها أن إسرائيل لن تقبل وجود من يحرض ويبارك العمليات "الإرهابية" في غزة، وكأنه يتمتع بحصانة.

وشدد أفيغدور ليبرمان، على تغيير تلك السياسة التي يتمتع بها قادة حركة حماس في قطاع غزة، موجها الانتقادات لرئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بدعوى أنه كان رافضا التحرك ضد حركة حماس في القطاع، وهو من سمح بعودة يحيي السنوار، قائد الحركة في غزة، وغيره بخروجهم من السجون.

ولم يكتف ويزر المالية الإسرائيلي بذلك، بل أوضح أن السنوار يتواصل مع نتنياهو باللغة العبرية، كما جاء في بعض التقارير الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، خاصة من قبل مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق.