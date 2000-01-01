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لابيد يهدد : سنفعل كل شئ لوقف البرنامج النووي الايراني

السبت 18 يونيو 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يهدد : سنفعل كل شئ لوقف البرنامج النووي الايراني



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وقال لابيد، السبت، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أجريت الليلة الماضية محادثة طويلة وجيدة مع وزير خارجية فنلندا".

وأضاف: "ناقشنا التطورات في أوكرانيا، وقرار فنلندا الانضمام إلى الناتو".

وتابع لابيد: "في الشأن الإيراني، قلت للوزير إن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني والدفاع عن نفسها".

وأشار لابيد إلى أنه هنأ الوزير على قرار فنلندا المهم بدعم قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني.

كانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وكانت إسرائيل دعت إلى تحالف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران.

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