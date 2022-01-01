الشرطة البحرية تعلن إلغاء قرار اغلاق بحر غزة و العودة للعمل بشكل طبيعي

غزة /سما/

أعلنت الشرطة البحرية في غزة ، مساء اليوم السبت 19 يونيو 2022، الغاء قرار وقف العمل في بحر غزة، و العودة للعمل بشكل طبيعي، بعد إغلاقه لفترة وجيزة.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، "الأخوة الصيادين، تنويه: العودة لممارسة مهنة الصيد داخل البحر بشكل طبيعي".

و كانت الشرطة البحرية بقطاع غزة اعلنت إغلاق بحر غزة أمام حركة الملاحة بشكل كامل حتى اشعار آخر.

و قالت الشرطة في بيان مقتضب مساء اليوم السبت: "قررنا إغلاق البحر أمام حركة الملاحة بشكل كامل حتى صدور تعليمات جديدة بناءً على تعليمات القيادة".

و أكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر أنه تلقى اشعاراً من الشرطة البحرية بإغلاق البحر امام حركة الملاحة و اليد حتى اشعار آخر، دون الحديث عن الأسباب.