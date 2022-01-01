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إصابة مواطن واعتقال 6 آخرين بعد اعتداء مستوطنين عليهم غرب أريحا

السبت 18 يونيو 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن واعتقال 6 آخرين بعد اعتداء مستوطنين عليهم غرب أريحا



اريحا/سما/

أصيب، مساء اليوم السبت، المُسن محمد سليمان مليحات (65 عاما) بجروح في رأسه، بعد مهاجمة مستوطنين برفقة جيش الاحتلال رعاة الأغنام في منطقة عرب المليحات غرب أريحا. 

وأفاد المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن عدد من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة المسن مليحات، مشيرا إلى أن المستوطنين استولوا على جرار زراعي.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جبريل سليمان مليحات، وسليمان عواد مليحات، ومحمود سليمان كعابنة، وعمر جبريل مليحات، واحمد محمود كعابنة، وداود عواد كعابنة.

وتشهد منطقة عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات غرب أريحا، صدامات متكررة مع المستوطنين وجيش الاحتلال.

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