إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

شرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12 وحتى 17 يونيو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8168 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8899 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7980 مواطناً و131 أجنبياً، و57 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 8744 مواطناً، و112 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى حالتي وفاة كانتا تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.