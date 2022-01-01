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إصابة مواطن بجراح بليغة جراء اعتداء المستوطنين على منازل في الخليل

السبت 18 يونيو 2022 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن بجراح بليغة جراء اعتداء المستوطنين على منازل في الخليل



الخليل/سما/

أصيب فلسطيني بجراح بليغة بالرأس، مساء الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين على منزله بحارة الجعبري في مدينة الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتـلال أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين في حارة أبو سنينة في الخليل وفتشت عدداً من المنازل.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون منطقة سارية العلم في جبل طمون جنوب شرق طوباس.

وقال رئيس بلدية طمون معاذ بني عودة لـ “وفا”، إن ما يزيد عن 20 مستوطنا يستقلون مركبات اقتحموا منطقة “سارية العلم” الواقعة في جبل طمون ومنطقة “أم الكبيش” المجاورة لها إلى الشرق من البلدة، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن المستوطنين اقتحموا المنطقة أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين، كما قاموا الأسبوع الماضي بإنزال العلم عن السارية خلال اقتحامهم.

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