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الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2021 – 2022

الخميس 16 يونيو 2022 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2021 – 2022



وكالات / سما /

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات البريميرليج في موسمه الجديد 2022 – 2023.

وسينطلق موسم الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر أغسطس القادم بمباراة ديربي لندن بين أرسنال وكريستال بالاس.

بينما سيبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى يوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس.

بينما الوصيف “ليفربول” سيبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي أمام فولهام يوم السبت الموافق السادس من شهر أغسطس.

أما عن لقاءات القمة، فسيلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي في الجولتين 11 و29 يومي 15 من شهر أكتوبر، والأول من أبريل.

وسيواجه مانشستر سيتي غريمه التقليدي ليفربول في الجولتين 3 و 26 يومي 20 من شهر أغسطس و4 من شهر مارس.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالتالي :

الجمعة 5 أغسطس :

أرسنال ضد كريستال بالاس

السبت 6 أغسطس :

نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست

ليدز يونايتد ضد ولفرهامبتون

ليفربول ضد فولهام

تشيلسي ضد إيفرتون

ليستر سيتي ضد برينتفورد

بورنموث ضد أستون فيلا

الأحد 8 أغسطس :

مانشستر يونايتد ضد برايتون

وست هام ضد مانشستر سيتي

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