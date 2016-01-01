  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لا تهمة حقيقة له ..

الاتحاد الأوروبي: ما يتعرض له المعتقل الحلبي يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة

الأربعاء 15 يونيو 2022 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: ما يتعرض له المعتقل الحلبي يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة



القدس المحتلة/سما/

أكد الاتحاد الأوروبي أن ما يتعرض له المعتقل محمد الحلبي (44 عاما) من مخيم جباليا في قطاع غزة، وإخضاعه لـ172 جلسة محاكمة دون أن توجه له أي تهم حقيقية، “يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وممثلين من دول ذات التفكير المماثل حضروا اليوم جلسة محاكمة محمد الحلبي التي سبقها 171 جلسة استماع و24 تمديدا للاحتجاز منذ عام 2016.

ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن هناك إشكالية كبيرة في الحكم لأنه يستند إلى أدلة سرية، إضافة إلى الاعتقال لمدة 6 سنوات من دون حكم.

وأضاف: “هذا يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بدون إجراءات عادلة ومنصفة، لا يمكن تحقيق العدالة للحلبي”.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير الحلبي (44 عاماً) قبل 6 سنوات وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوما.

ومحمد الحلبي هو أب لخمسة أطفال ومعتقل حاليًا في سجن “ريمون” الإسرائيلي في صحراء النقب بظروفٍ قاسية.، ولا يسمح لأي من أفراد عائلته بزيارته.

وفي حينها، وجه الاحتلال إلى الحلبي تهم تتعلق بتحويل ملايين الدولارات المخصصة للمساعدات التنموية إلى مجموعات مسلحة في قطاع غزة، بحسب مزاعم إسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: النيابة العامة توضح اسباب توقيف عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين د. سالم صباح

صحيفة تكشف أسباب موافقة الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

الاقتصاد بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار المواصلات في غزة خلال الفترة القادمة

لهذا السبب .. رئيسة المفوضية الأوروبية هددت بالغاء الاجتماع مع بينت

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

جيش الاحتلال يؤجل هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف" .. ما علاقة بايدن ؟

تل ابيب : الاعلان عن"تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية" خلال زيارة بايدن للمنطقة

الأخبار الرئيسية

"واللا" العبري : واشنطن تطالب إسرائيل بالامتناع عن إجراءات قد تشعل فتيل التصعيد قبل زيارة بايدن

لازاريني : لن يقوم احد بمهام الاونروا ونقاتل من اجل الحفاظ على الخدمات للاجئين الفلسطنيين

لبيد: زيارة بايدن ستصنع السلام بين إسرائيل والسعودية

القناة 13 : منظومة أمنية اسرائيلية جديدة لتنسيق وتحليل المعلومات الاستخبارية ...

غزة: النيابة العامة توضح اسباب توقيف عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين د. سالم صباح

الاتصالات الفلسطينية