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تفاصيل الحالة الصحية للفنان "محمد الحلو"

الأربعاء 15 يونيو 2022 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الحالة الصحية للفنان "محمد الحلو"



وكالات / سما /

أصيب الفنان المصري محمد الحلو بانسداد في شرايين الساقين بنسبة 80%، وقرر الأطباء حاجته العاجلة إلى عملية جراحية، وفق ما أعلن نجله حمادة الحلو فجر الأربعاء.

وطالب نجل الحلو الجمهور بالدعاء لوالده لتخطى أزمته الصحية.

يطلب الدعاء

إلى هذا، كتب على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".

تميز في غناء تترات المسلسلات

يشار إلى أن الفنان محمد الحلو لم يقدم أي أغان منذ سنوات، كما ابتعد عن تترات الأعمال الدرامية التي تميز في تقديمها لأشهر المسلسلات المصرية.

فقد غنى تترات مسلسلات "آه يا زمن" و"ليالي الحلمية" و"الوسية" و"زيزينيا" و"حلم الجنوبي" وغيرها من الأعمال الشهيرة.

يذكر أن الحلو من مواليد الثالث من مارس، عام 1955، وحصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية في السبعينيات، وبدأ مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به وتجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.

#محمد الحلو

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