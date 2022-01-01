  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تل ابيب : الاعلان عن"تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية" خلال زيارة بايدن للمنطقة

الأربعاء 15 يونيو 2022 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب : الاعلان عن"تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية" خلال زيارة بايدن للمنطقة



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن انه من المتوقع ان يتم خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل منتصف يوليو القادم الإعلان عن "تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية".

وأشارت الهيئة إلى أن "هناك اتصالات متقدمة لإقامة منتدى رسمي وأمني بين إسرائيل والسعودية وعدد من الدول العربية، يعالج قضية الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، في مقابل التهديد الإيراني".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "البيان حول إقامة المنتدى سيصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الشرق الأوسط إما في إسرائيل أو في السعودية التي سيتوجه إليها من مطار بن غوريون في رحلة مباشرة".

وأضافوا أن "هذه العملية تعتبر فرصة جديدة لمواجهة التهديد الإيراني، وإقامة المنتدى الأمني "نضج" على مدار فترة طويلة من النقاشات والاجتماعات لمسؤولين إسرائيليين مع نظرائهم في الخليج ومسؤولين أمريكيين".

وتابعوا أن "خلال زيارة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إلى واشنطن الشهر الماضي، تم مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات في البنتاغون، لكن بدون أدنى شك، فإن هذا مثل هذا التقدم، الاجتماعات المشتركة أو المنتدى المشترك لإسرائيل والسعودية سيكون بمثابة شرق أوسط جديد".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد توقيع اتفاقية صرف المساعدات الأوروبية للسلطة !!

غزة: وفاة رضيع (12 يومًا) في ظروف غامضة والشرطة تحقق في شبهات اعتداء ..

مسؤول اسرائيلي: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

فيديو.. السيسي: "أنا بنام وبحلم بالتريليون دولار ولما يبقى معانا ساعتها حاسبوني"

غانتس يسعى لاستباق سقوط الحكومة لتعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي

لازاريني: لا احد يستطيع تغيير تفويض الاونروا ونحن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين

تركي الفيصل: شعبيّة بايدن المُتدهورة هي التي تأتي به إلينا ولتعزيز “شرعيّته”

الأخبار الرئيسية

الدولار يقفز مُجدداً مقابل الشيكل الى أعلى مستوياته منذ شهور ..

ما الذي يحدث في جامعة النجاح في نابلس ؟؟

بينيت: زيارة بايدن ستكشف عن خطوات امريكية لتعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة

رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن من رام الله استئناف المساعدات لفلسطين

غزة: وفاة رضيع (12 يومًا) في ظروف غامضة والشرطة تحقق في شبهات اعتداء ..

الاتصالات الفلسطينية