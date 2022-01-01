الدولار يقفز مُجدداً مقابل الشيكل الى أعلى مستوياته منذ شهور ..

رام الله / سما /

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، الارتفاع مقابل الشيكل "الإسرائيلي، بعد أن شهد هبوطاً كبيراً خلال الشهور الماضية.

وسجّل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، ارتفاعاً جديداً، إذ وصل وفق شاشات التداول المحلية إلى 3.47 شيكل، وهو أعلى سعر منذ شهور عدة.

ووفق توقعات مختصين في علم الاقتصاد والمالي، فقد يمكن أن يلامس الدولار 3.50 شيكل في الفترة المقبلة، حتى موعد محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، متوقعين أن في الوقت ذاته أن الدولار سيبقى متماسكًا في هذا المستوى أمام العملات الأخرى.