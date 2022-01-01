  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدولار يقفز مُجدداً مقابل الشيكل الى أعلى مستوياته منذ شهور ..

الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يقفز مُجدداً مقابل الشيكل الى أعلى مستوياته منذ شهور ..



رام الله / سما /

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، الارتفاع مقابل الشيكل "الإسرائيلي، بعد أن شهد هبوطاً كبيراً خلال الشهور الماضية.

وسجّل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، ارتفاعاً جديداً، إذ وصل وفق شاشات التداول المحلية إلى 3.47 شيكل، وهو أعلى سعر منذ شهور عدة.

ووفق توقعات مختصين في علم الاقتصاد والمالي، فقد يمكن أن يلامس الدولار 3.50 شيكل في الفترة المقبلة، حتى موعد محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، متوقعين أن في الوقت ذاته أن الدولار سيبقى متماسكًا في هذا المستوى أمام العملات الأخرى.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد توقيع اتفاقية صرف المساعدات الأوروبية للسلطة !!

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

مسؤول اسرائيلي: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

فيديو.. السيسي: "أنا بنام وبحلم بالتريليون دولار ولما يبقى معانا ساعتها حاسبوني"

غانتس يسعى لاستباق سقوط الحكومة لتعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي

لازاريني: لا احد يستطيع تغيير تفويض الاونروا ونحن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين

استطلاع اسرائيلي: الليكود يتصدر و 5 مقاعد للمشتركة ومثلها للموحدة و"يمينا"

الأخبار الرئيسية

ما الذي يحدث في جامعة النجاح في نابلس ؟؟

بينيت: زيارة بايدن ستكشف عن خطوات امريكية لتعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة

رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن من رام الله استئناف المساعدات لفلسطين

غزة: وفاة رضيع (12 يومًا) في ظروف غامضة والشرطة تحقق في شبهات اعتداء ..

لازاريني: لا احد يستطيع تغيير تفويض الاونروا ونحن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين

الاتصالات الفلسطينية