مسؤول اسرائيلي: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

القدس المحتلة / سما /

قال نائب وزير الشؤون الدينية في الحكومة الإسرائيلية، متان كهانا، إنه يعتقد أن آفاق تحقيق السلام مع الفلسطينيين غير ممكنه في المستقبل القريب، مضيفا "لو كان هناك زرا لإخفاء العرب من هنا، كنت سأضغط عليه"، وذلك بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تصريحات كهانا، وهو عضو في حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، جاءت خلال محاضرة ألقاها أمام طلبة في ثانوية "ديرخ أفوت" بمستوطنة "إفرات" المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين بين القدس وبيت لحم.

وقال كهانا في كلمته أمام طلبة المدرسة الدينية الثانوية "إذا كان هناك زرا يمكن الضغط عليه، وإخفاء كل العرب من هنا، وأرسالهم عبر القطار السريع إلى سويسرا، ليعيشوا هناك حياة رائعة، كنت سأضغط على هذا الزر. لكن لا يوجد مثل هذا الزر، ربما كان من المفترض أن نتواجد هنا لوحدنا على هذه الأرض بشكل ما".

وسمع كهانا أيضا في التوثيق من المحاضرة، وهو يقول " هناك اعتقاد أنه إذا انسحبنا وعدنا إلى حدود 1967، سيكون هناك دولتان تعيشان في سلام مع بعضهما البعض، هذا هراء، هذا غير صحيح، وأنا لا أؤمن بذلك".

وأضاف نائب وزير الشؤون الدينية في الحكومة الإسرائيلية "اعتقد أنهم لن يتنازلوا ولن يستسلموا أبدا-بالإشارة للشعب الفلسطيني-، لن يتنازلوا عن الشيخ مؤنس، جامعة تل أبيب.. العرب يروون لأنفسهم رواية إنهم هم من عاشوا هنا دائما ومنذ القدم، وأتينا نحن اليهود وطردناهم، هذا بالطبع هراء".