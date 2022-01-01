  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران تعترف : إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

الإثنين 13 يونيو 2022 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تعترف : إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما



طهران / وكالات /

قال مسؤول إيراني لصحيفة "نيويورك تايمز" إن ​إسرائيل​ اغتالت مهندس الطيران أيوب انتصاري والجيولوجي كمران أغملائي بتسميم طعامهما.

وأفاد المسؤول بأن "العالمين تخرجا من أفضل الجامعات الإيرانية، ويتمتعان بصحة جيدة، قبل أن يصابا بالمرض فجأة في أواخر مايو"، مشيرا إلى أنه "مع مرور الأيام اشتدت عوارض المرض عليهما، وانتهى بهما الأمر في وحدات العناية المركزة في مستشفيات في مدينتين مختلفتين على بعد 400 ميل تقريبا. ثم توفيا في غضون أيام من بعضهما البعض".

وأكد المسؤول الإيراني "أننا نعتقد أن إسرائيل قتلتهم بتسميم طعامهم"، مشيرا إلى أن "انتصاري ظهرت عليه أعراض التسمم الغذائي بعد حضور عشاء دعي إليه في يزد، واختفى مضيف حفل العشاء، وتعمل السلطات على البحث عنه. أما أغملائي فكان قد عاد لتوه إلى طهران من رحلة عمل إلى مدينة تبريز في شمال غرب البلاد عندما أصيب بغثيان وإسهال شديد ازداد سوءا يوما بعد يوم حتى فشلت أعضائه وتوفي".

وقالت "نيويورك تايمز" إن "ما زاد الغموض الذي يكتنف مقتلهما، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والقنوات الإخبارية الفارسية في الخارج ذكرت أن أغملائي كان يعمل في منشأة نطنز النووية الإيرانية. لكن أصدقائه نفوا ذلك، وقالوا إنه عمل في شركة أبحاث جيولوجية خاصة"، مشيرة إلى أنها لم تستطع التأكيد أن كان لديه أي علاقات مع الحكومة أو أي برنامج أسلحة.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

"اسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي قرر التصعيد ضد اسرائيل

صورة : مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

شاهد ..السيسي يحرج وزير الزراعة على الهواء: "هتناقشني تاني"

تداول واسع للفيديو: مرافق أمني أردني بالمسدس لحماية “قائد طائرة” من ركّاب أفارقة

وفاة نزيل لدى الشرطة العسكرية بغزة و الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الفصائل بغزة تدعو مصر والوسطاء للجم سلوك الاحتلال وتحتفظ بحقها بالرد على جرائمه

الدول الاوروبية تقرر استئناف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية بدون شروط

هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تدعو الإسرائيليين في تركيا لا سيما اسطنبول إلى المغادرة فورا

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

الاعلام العبري : بايدن يزور فلسطين وإسرائيل منتصف الشهر المقبل

الاتصالات الفلسطينية