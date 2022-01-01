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الدول الاوروبية تقرر استئناف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية بدون شروط

الإثنين 13 يونيو 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدول الاوروبية تقرر استئناف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية بدون شروط



القاهرة / وكالات /

 صوتت غالبية الدول الاوروبية على قرار إعادة استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المتوقف منذ عامين.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة "ان 26 دولة اوروبية من اصل 27 قررت استئناف الدعم المالي للسلطة بدون شروط"، مضيفةان هذا الدعم مخصص نحو 80 % منه لصالح المشاريع والمستشفيات والمساعدات فيما يذهب 20% لخزينة السلطة.

وأضافت المصادر ان هذا الدعم تصل قيمته إلى 250 مليون يورو سنويا، ويتوقع ان يتم تحويل كامل المبلغ عن عامين مع الاشهر القادمة".

المصادر ذاتها قالت ان هذا التمويل لن يساعد في حل ازمة الرواتب في السلطة الفلسطينية خاصة مع الفجوة الكبيرة، وحلها الوحيد هو الافراج عن الاموال المحتجزة لدى اسرائيل، واستئناف الدعم المالي الامريكي العربي بشكل كبير.

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