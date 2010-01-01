الاعلام العبري : بايدن يزور فلسطين وإسرائيل منتصف الشهر المقبل

رام الله / سما /

من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل وفلسطين والمملكة العربية السعودية الشهر المقبل بين 13و 15 .

لكن تل أبيب ووفقا للمواقع العبرية تؤكد أنه حتى يعلن البيت الأبيض ذلك بشكل قاطع ، قد تتغير الأمور. ومن المتوقع أن يُنشر الإعلان الرسمي باسم البيت الأبيض خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس بايدن السعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ، حيث سيزور بيت لحم ، ويلتقي الرئيس أبو مازن ويزور كنيسة المهد في المدينة.

ووفقا للتقارير فمن المتوقع أن يعلن بايدن خلال زيارته عن حزمة مساعدات مالية للفلسطينيين.

في الأيام الأخيرة ، حاول بايدن فحص التقارير وقال إنه لم يتخذ قرارًا بعد ، على الرغم من أن الزيارة من المرجح أن تتم ، مع تسليط الضوء على الاجتماع بين بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ترجع اسباب زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط ، مما يؤثر على أسعار الوقود الأمريكية - والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية "ضوءًا أحمر".