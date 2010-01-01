  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام العبري : بايدن يزور فلسطين وإسرائيل منتصف الشهر المقبل

الإثنين 13 يونيو 2022 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : بايدن يزور فلسطين وإسرائيل منتصف الشهر المقبل



رام الله / سما /

من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل وفلسطين والمملكة العربية السعودية الشهر المقبل بين 13و 15 .

لكن تل أبيب ووفقا للمواقع العبرية تؤكد أنه حتى يعلن البيت الأبيض ذلك بشكل قاطع ، قد تتغير الأمور. ومن المتوقع أن يُنشر الإعلان الرسمي باسم البيت الأبيض خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس بايدن السعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ، حيث سيزور بيت لحم ، ويلتقي الرئيس أبو مازن ويزور كنيسة المهد في المدينة.

ووفقا للتقارير فمن المتوقع أن يعلن بايدن خلال زيارته عن حزمة مساعدات مالية للفلسطينيين.

في الأيام الأخيرة ، حاول بايدن فحص التقارير وقال إنه لم يتخذ قرارًا بعد ، على الرغم من أن الزيارة من المرجح أن تتم ، مع تسليط الضوء على الاجتماع بين بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ترجع اسباب زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط ، مما يؤثر على أسعار الوقود الأمريكية - والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية "ضوءًا أحمر".

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني : المشاريع المصرية في قطاع غزة مهددة بالتوقف

غزة : الازدواج الضريبي يضاعف الأسعار ويودي بقدرة المواطن الشرائية

كوخافي مهددًا لبنان: الحرب المقبلة ستكون مدمرة وقاسية

سارة نتنياهو "غاضبة" لـ "أولمرت" : أنا لست مريضة نفسيًا

حيفا: قتل زوجته طعنا ثم حاول الانتحار

التربية: الكويت تعلن رغبتها استقدام عدد من المعلمين للعمل في مدارسها

جبارين يستقيل من القائمة العربية الموحدة للكنيست

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية في غلاف قطاع غزة

الجهاد الاسلامي يدعو الفصائل للاجتماع بصورة عاجلة لمناقشة تصاعد العدوان ضد شعبنا

كوخافي مهددًا لبنان: الحرب المقبلة ستكون مدمرة وقاسية

لجنة المتابعة بغزة تقرر المشاركة في تحقيقات احداث قرية ام النصر شمال القطاع

النخالة يهدد : لن نقبل بهذا الاذلال المستمر من قبل الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية