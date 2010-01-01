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وفاة نزيل لدى الشرطة العسكرية بغزة و الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق ..

الإثنين 13 يونيو 2022 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة نزيل لدى الشرطة العسكرية بغزة و الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق ..



غزة/ سما /

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"،بالتحقيق في وفاة المواطن نواف محمد الحسنات (45 عامًا)، من سكان مدينة رفح، والمحتجز لدى جهاز الشرطة العسكرية في قطاع غزة والذي أعلن عن وفاته أمس السبت بعد أن نقل إلى المستشفى وأدخل إلى العناية المكثفة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تتابع ظروف وفاة الحسنات، واستمعت إلى إفادات من عائلته، وأوضحوا أنه تم إبلاغهم بنقله للمستشفى يوم الأربعاء الموافق 8/6/202، وتم منحه إجازة أثناء تواجده في المستشفى، وبقيت العائلة تتابع حالته مع الأطباء، إلى أن تُوفي، وتم عرضه على الطب الشرعي، لكن دون أن يتم تشريح الجثة بناء على رغبة العائلة، وتم دفنه عصر أمس السبت.

وطالبت الهيئة، وزارة الداخلية والنيابة العامة بغزة، بالتتحقيق في وفاة المواطن الحسنات، وإعلان النتائج.

وأشارت إلى أنها ستقوم بإجراء تحقيقات مستقلة بما في ذلك زيارة مركز الاحتجاز الذي كان يتواجد فيه المتوفى، للوقوف على حيثيات حادثة الوفاة.

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