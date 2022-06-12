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التربية: الكويت تعلن رغبتها استقدام عدد من المعلمين للعمل في مدارسها

الأحد 12 يونيو 2022 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: الكويت تعلن رغبتها استقدام عدد من المعلمين للعمل في مدارسها



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن رغبة دولة الكويت في استقدام عدد من المعلمين والمعلمات للعمل في مدارسها خلال العام الدراسي 2022/ 2023، وذلك وفي التخصصات التالية:

اللغة الإنجليزية والكيمياء والاحياء والعلوم والجيولوجيا واللغة الفرنسية، للمعلمين الذكور، والفيزياء والرياضيات، للمعلمين الذكور والاناث.

وطالبت الوزارة الراغبين في المنافسة ممن تنطبق عليهم الشروط تقديم طلب الكتروني على موقع وزارة التربية الكويتية على الرابط http://www.moe.edu.kw فرص وظيفية تعاقد خارجي. ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من اليوم 12-6-2022 ولغاية 21-6-2022.

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