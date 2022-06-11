تقرير يوثق 1032 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية العام الماضي

القدس المحتلة / سما /

وثّق مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في تقرير ميداني، ما نفذته قوات الاحتلال من عمليات هدم في العام 2012، في دليل على تصاعد سياسة الهدم الممنهجة ضد المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد التقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت حوالي 1,032 مسكناً ومنشأة، منها 361 مسكناً، أدى ذلك إلى تشريد 1834 فرداً، منهم 954 طفلاً.

وتبلغ نسبة الإناث من المجموع الكلي لهؤلاء الذين هُدمت مساكنهم حوالي 47%، وقد باتت الأسر مشتتة ممزقة تبحث عن مساكن آمنة تلملم خصوصيتهم.

كما قام أصحاب 93 مسكناً في القدس المحتلة بهدمها بأنفسهم بعد أن أجبرتهم بلدية الاحتلال على ذلك، وسجلت محافظة القدس أعلى المحافظات تليها محافظة طوباس.



كذلك، تم توثيق هدم 671 منشأة مختلفة (زراعية، تجارية، مؤسساتية، خدماتية، ترفيهية، دينية) كان ينتفع منها 5455 فرداً منهم 2600 طفلاً، و1800 من الإناث.



وأكثر المنشآت استهدافاً بالهدم، كانت منشآت الأغنام حيث تم هدم 216 بركساً كانت تأوي أكثر من 16,400 رأساً من الأغنام، كذلك الآبار الزراعية حيث تم هدم 93 بئراً أو خزاناً للمياه كانت مصدراً لري 1800 دونماً.



كما تم تدمير 12 طريقاً زراعياً كان ينتفع أصحاب 3850 دونماً منها بشكل مباشر.



وكانت أكثر المحافظات استهدافاً في عمليات الهدم محافظة طوباس حيث تم هدم 297 مسكناً ومنشأة تليها محافظة القدس تم هدم 274 مسكناً ومنشأة ثم محافظتي الخليل وبيت لحم 143 و139 مسكناً ومنشأة.



تهديد المساكن والمنشآت الفلسطينية



وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، أصدر أكثر من 780 أمراً عسكرياً استهدف فيه 1388 مسكناً ومنشأة، منها 718 مسكناً يعيش فيها 3260 فرداً منهم 1500 طفلاً حالة خوف وقلق من مصير مجهول بانتظارهم.



كذلك هدّد الاحتلال 670 منشأة مختلفة: (زراعية، تجارية، مؤسساتية، خدماتية، ترفيهية، دينية)، ينتفع منها 5700 فرداً منهم 2760 طفلاً.



كما أن أكثر المنشآت استهدافاً بالهدم كانت منشآت الأغنام 168 بركساً ومخزناً تأوي أكثر من 8600 رأساً من الأغنام.



كذلك الآبار الزراعية حيث تم تهديد 90 بئراً أو خزاناً للمياه تعتبر مصدراً لري 1000 دونم.



كما تم تهديد 12 طريقاً زراعياً ينتفع أصحاب 4200 دونماً منها بشكل مباشر.



اعتداءات المستعمرين على المساكن والمنشآت الفلسطينية



ونفذ المستعمرون المتطرفون ما مجموعه 220 اعتداءً ضد المساكن والمنشآت، أدى ذلك إلى استهداف 285 منشأة ومسكناً بشكل مباشر، منها 93 مسكناً ومنشأة تم مهاجمتها والاعتداء عليها بالحجارة، و16 مسكناً ومنشأة تم خط شعارات تحريضية عليها، 20 مسكن ومنشأة تم الاستيلاء أو محالة للاستيلاء عليها، 30 مسكن ومنشأة تم إغراقها بالمياه العادمة المنبعثة من المستعمرات، و4 مساكن تم إطلاق رصاص مباشر عليها، و22 مسكن تشققت بسبب أعمال الحفريات أسفلها، و13 مسكن ومنشأة تم تغيير معالمها، و28 موقع تم سرقة معدات زراعية منه، و61 مسكن ومنشأة تم الاعتداء عليها من تدمير وأو تخريب أو تكسير وحرق.