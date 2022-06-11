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مائير بن شبات: هناك حرب بين "إسرائيل" وإيران تدار "خلف الكواليس"

الأحد 12 يونيو 2022 03:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مائير بن شبات: هناك حرب بين "إسرائيل" وإيران تدار "خلف الكواليس"



القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات أن هناك حربا مندلعة بين إسرائيل تدار "خلف الكواليس"، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يمر بحالة "تنظيم جديد".

وفي تصريح لصحيفة "غلوبس" العبرية، قال بن شبات إن "هناك حربا تدار بين بلاده وإيران، خاصة على الصعيد السيبراني، وإن هذه الحرب مستمرة، ولم يعرف موعد نهايتها بعد"، مضيفا أن "تلك الحرب تدار في الحقيقة خلف الكواليس".

وطالب الإدارة الأمريكية بإظهار مبدأ القوة أمام إيران، ووضع الخيار العسكري على الطاولة، مؤكدا أنه دون ذلك فإن إيران ستستمر في برنامجها النووي ولن يقف أمامها أي رادع أو قوة.

وناشد واشنطن بـ"عدم الاكتفاء بذلك بل فرض عقوبات اقتصادية رادعة على إيران تعمل على قلب المواطنين الإيرانيين على النظام الحاكم".

وتابع أن منطقة الشرق الأوسط "تمر بحالة تنظيم جديد، ربما فريدة من نوعها، تطمس فيها الحدود بين دول المنطقة نفسها".

وعن مدى إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، قال: "لا بركة إلا في الخفاء".

وذكر أن هناك ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تجرى إعادة تنظيم للمنطقة نتيجة للتوقيع على اتفاقات "إبراهام"، مضيفا أن "الدول العربية السنية المعتدلة تنظر إلى إسرائيل باعتبارها شريك شرعي في كثير من القضايا".

#اسرائيل #ايران

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