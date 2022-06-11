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قناة عبرية: "إسرائيل" تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا

الأحد 12 يونيو 2022 03:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: "إسرائيل" تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة عبرية، مساء اليوم السبت، إن منظومة الأمن الإسرائيلية تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا.


جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة 13 على موقعها الإلكتروني في ظل تقارير أشارت إلى تورط إسرائيل في اغتيال علماء وضباط إيرانيين كبار.


وقالت القناة: "تعمل مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) على إحباط هجوم انتقامي وتؤكد بشكل خاص، أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريا".


وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام ردا على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".


وأشارت إلى أن الإيرانيين يعملون على استهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة.



وتابعت القناة: "تساعد أجهزة المخابرات التركية إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية، ولا تزال حرب العقول بين المخابرات الإسرائيلية والإيرانية حول إحباط هذا الهجوم مستمرة طوال الوقت".


ومؤخرا شهدت إيران سلسلة من حوادث الاغتيال والوفيات المريبة لعلماء وقادة عسكريين بارزين، اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها بما في ذلك حادثة اغتيال العقيد حسن صياد خدائي أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إطلاق نار من سيارة بالعاصمة الإيرانية طهران.


 

#اسرائيل #ايران #تركيا

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