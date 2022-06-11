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أبو يوسف: القيادة تقف إلى جانب شعبنا أمام كل محاولات الاحتلال للمساس بصموده

السبت 11 يونيو 2022 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو يوسف: القيادة تقف إلى جانب شعبنا أمام كل محاولات الاحتلال للمساس بصموده



رام الله/سما/

 أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن القيادة الفلسطينية تقف الى جانب شعبنا أمام كل محاولات الاحتلال للمساس بصموده.

وقال أبو يوسف في كلمته باسم القيادة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيت عزاء الشهيد محمود فايز أبو عيهور، اليوم السبت، في بلدة حلحول شمال الخليل، إن كل الإعدامات الميدانية لن تكون سوى مقدمة للاستمرار بالتمسك بمحاكمة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني على جرائمه أمام المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، التي لابد من أن تسرّع من آليات عملها لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.

وأضاف أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرًا، وستفشل محاولات الاحتلال الساعي لكسر إرادة شعبنا والمساس بهذه التضحيات الجسام التي يقدمها، وستبقى الوقود لاستمرار نضال شعبنا الفلسطيني في مسيرته من أجل نيل الحرية والاستقلال. 

وكان الشهيد أبو عيهور (27 عاما)، قد ارتقى يوم الخميس الماضي في بلدة حلحول شمال الخليل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

#واصل ابو يوسف

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