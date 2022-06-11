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وقفة إسناد للمعتقلين عواودة وريان في حيفا

السبت 11 يونيو 2022 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة إسناد للمعتقلين عواودة وريان في حيفا



حيفا/سما/

- نظمت في مدينة حيفا داخل أراضي الـ 48، مساء اليوم السبت، وقفة إسناد للمعتقلين المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري، خليل عواودة ورائد ريان.

وحمل المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، وصور للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وللمعتقلين عواودة وريان، ورددوا الشعارات المطالبة بالإفراج عنهما من معتقلات الاحتلال، وعن كافة المعتقلين والمعتقلات.

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 101، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ 66، رفضا لاعتقالهما الإداري.

#حيفا #خليل العواودة #رائد ريان

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