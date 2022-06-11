  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: عائلة الرجبي تزف ابنتها عروسا فوق أنقاض منزلها في سلوان

السبت 11 يونيو 2022 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: عائلة الرجبي تزف ابنتها عروسا فوق أنقاض منزلها في سلوان



القدس المحتلة/سما/

نظمت عائلة الرجبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، اليوم السبت، حفل زفاف لابنتها بين أنقاض منزل العائلة الذي هدمته آليات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي.

وقال فارس الرجبي شقيق العروس ، إن شقيقته كانت تحلم بأن تخرج زفتها من المنزل؛ لكن الاحتلال بهدمه المنزل حاول تعكير صفو أجوائنا، والعائلة أصرت على تحقيق حلم ابنتها العروس من فوق الأنقاض ومن بين الركام.

بدوره، قال شقيقها لؤي  "حاولنا تنظيم حفل زفاف لشقيقتنا وتجميل الحفل فوق الانقاض بالعلم الفلسطيني، رغم أنف الاحتلال ومحاولاته، علما أنه تم إبلاغنا من جديد بهدم انقاض المنزل مرة أخرى".

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في العاشر من أيار المنصرم بناية سكنية لعائلة الرجبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، مكون من خمس شقق موزعة على طابقين تؤوي أكثر من ثلاثين فردا، جلهم من الأطفال.

#سلوان #عائلة الرجبي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "إسرائيل" قريبة جدا من نيل "الجائزة الكبرى"

سيناريو الرعب وفيديو الذعر: 1500 صاروخ يوميًا على الجبهة الداخلية وسقوط 300 قتيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غزة: وفاة شاب جراء اصابته بطلق ناري

العوض يهاجم لجنة المتابعة بغزة : تكيل بمكيالين

مرة اخرى ..مذيع هندي يدعو لقصف المسجد النبوي بالصواريخ الإسرائيليّة!

فتوح يلتقي قيادات وشخصيات في غزة ويتفق معهم على إعادة تشغيل مقر المجلس الوطني

الأخبار الرئيسية

photo_2022-06-11_18-44-19

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع الوفد الأميركي برئاسة باربرا ليف

ad540ee7-f86d-4a9d-85ab-76bfafd3d858

منظمة أميركية: "إسرائيل" تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين

photo_2022-06-11_15-03-21 (3)

اصابات واشتباكات عنيفة خلال مواجهات مع الاحتلال في ترقوميا (فيديو)

الأشغال بغزة تكشف آخر تطورات بناء المدن المصرية في القطاع

تعليم غزة تتحدث عن آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة

الاتصالات الفلسطينية