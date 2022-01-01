اعتقال 4 شبان من رهط بشبهة قتل شرطي دهسا وإصابة 3 آخرين

الداخل المحتل / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، اعتقال أربعة شبان من مدينة رهط، للاشتباه بتورطهم في حادث دهس أسفر عن مصرع متطوع في الشرط وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن المشتبه بهم اصطدموا بمركبة أجرة في مدينة ريشون لتسيون قبل أن يفروا هاربين من المكان.

وادعت أن الشبان دهسوا أربعة متطوعين في الشرطة عند حاجز نصبوه في شارع 412، في محاولة لاختراق الحاجز، الأمر الذي أسفر عن مصرع أحد المتطوعين.

وتشتبه الشرطة بأن المعتقلين الأربعة كانوا تحت تاثير الكحول لحظة وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن حالات الإصابات الثلاث تتراوح بين طفيفة وخطيرة، إذ تم نقلهم إلى مستشفى "أساف هروفي" لتلقي العلاج.

وأفادت بأنها تعتزم عرض المشتبه بهم في وقت لاحق على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم.