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إستطلاع للقناة 13: قائمة منصور عباس لا تجتاز نسبة الحسم والمشتركة 7 مقاعد

السبت 11 يونيو 2022 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إستطلاع للقناة 13: قائمة منصور عباس لا تجتاز نسبة الحسم والمشتركة 7 مقاعد



القدس المحتلة/سما/

أظهرت نتائج استطلاع لبروفيسور "كميل فوكس" نشرتها القناة 13 الاسرائيلية، ليلة الجمعة، عدم اجتياز القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس نسبة الحسم، وحصول القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على 7 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع فإن اليمين يحصل على 60 مقعدًا حال اجراء الانتخابات مقابل 53 مقعدًا لاصلح الاحزاب المشكلة للحكومة الحالية و 7 مقاعد لللقائمة المشتركة.

ويتصدر الليكود نتائج الاستطلاع بمنحه 36 مقعدًا، يليه حزب "يش عتيد" بزعامة لابيد مع 20 مقعدًا، أما حزب الصهيوينة الدينية برئاسة المتطرف بتسليئيل سموطريتش يحوز على 9 مقاعد. بينما يحصل كل من كحول لافان وشاس على 8 مقاعد ويهدوت هتوارة والقائمة المشتركة 7 مقاعد.

وأما حزب "يمينا" الذي يترأسه رئيس الحكومة نفتالي يينيت وحزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي لا يتجاوزان الـ 6 مقاعد.

ويتذيل حزب "يسرائيل بتينو" برئاسة افيغدور ليبرمان نتائج الاستطلاع بحصوله على 5 مقاعد، أما ميرتس وتكفا حداشا فيحوزان على 4 مقاعد لكل منهما. والقائمة الموحدة بقيادة منصور عباس لا تجتاز نسبة الحسم.

وحول السؤال المتعلق برئيس الحكومة الأكثر ملائمة أشار 42% من المستطلعين الى بنيامين نتنياهو و 7% لنفتالي بينيت، و16% ليائير لابيد و 8% لبنيامين غانتس. فيما أجاب 19% أن لا أحد منهم و 9% أجابوا بـ "لا ندري".

وصوت 37% من المستطلعين لصالح استمرار الحكومة مقابل 31% يفضلون الذهاب لانتخابات و 22% يميلون لتغيير الحكومة دون الذهاب لانتخابات و 11% أجابوا بـ "لا نعرف"، وفق الاستطلاع.

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