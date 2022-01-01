مهرجان تأبيني للشهداء العموري وعليوي وعيسة في مخيم جنين

جنين/سما/

نظّمت القوى الوطنية والإسلامية في مُخيّم جنين، مساء اليوم الجمعة، مهرجانا تأبينيا للشهداء جميل محمود العموري من مخيم جنين، والملازم أدهم ياسر عليوي من قرية زواتا في نابلس، والنقيب تيسير محمود عيسة من بلدة صانور، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال العام الماضي في محيط مقر الإستخبارات العسكري في جنين.

وأكَّد المتحدّثون ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشدّدوا على حرمة الدم الفلسطيني، مُطالبين ببذل مزيد من الحراك والتضامن مع الحركة الأسيرة، مستذكرين الشهيد البطل العموري ومناقبه في النضال ضد الاحتلال.

كما شدّد المتحدثون على أنّ جنين ومُخيّمها عنوان في الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومدينة الشهداء والأسرى والجرحى، والتي دوما تجسّد وحدتها الوطنية من خلال التصدي لسياسة الاحتلال، وستبقى دوما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها.

وطالبوا كافة المجتمع الدولي وأحرار العالم، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى، والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في أسرع وقت ممكن.