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الاحتلال يقتحم تجمع "المجاز" في مسافر يطا ويجري عملية إحصاء للأهالي

الجمعة 10 يونيو 2022 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم تجمع "المجاز" في مسافر يطا ويجري عملية إحصاء للأهالي



الخليل/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، تجمع "المجاز" في مسافر يطا جنوب الخليل، وأجرت عملية إحصاء لعدد من الأهالي.

وقالت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "المجاز" شرق يطا، وقامت بعمل إحصاء لعدد من الأهالي، شمل تسجيل أسماء وأرقام بطاقاتهم وأسماء الأبناء القصّر، وعدد أفراد كل عائلة، دون بيان أسباب هذا الإجراء والهدف منه.

ومن الجدير ذكره أن تجمع "المجاز" من ضمن 12 تجمعا سكنيا مهددا بالهدم والتهجير القسري، بعد رفض محكمة الاحتلال، مطلع شهر أيار الماضي، الالتماس الذي تقدم به أهالي تلك التجمعات ضد قرار الاحتلال عام 1981 بإعلان أراضيهم وقراهم مناطق إطلاق نار.

#الاحتلال #الخليل

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