الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل زيارة "باربرا ليف" الى "اسرائيل" والضفة الغربية

واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، "ستسافر مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 11 إلى 14 حزيران - يونيو للتشاور مع الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين حول مجموعة من الأولويات".



وأشارت إلى أن الأولويات تشمل: "تعميق التعاون الأمريكي الثنائي مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والدعم الأمريكي لحل الدولتين، ردع الأنشطة الإقليمية العدوانية لإيران، ودعم اندماج إسرائيل في النطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "بالإضافة إلى الالتقاء بقادة إسرائيليين وفلسطينيين، سوف تلتقي مساعدة وزير الخارجية ليف مع ممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني".



وأضافت: "سوف يرافق مساعدة وزير الخارجية ليف كل من نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو ومديرة مجلس الأمن القومي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية سينثيا كوك".