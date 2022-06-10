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الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل زيارة "باربرا ليف" الى "اسرائيل" والضفة الغربية

الجمعة 10 يونيو 2022 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل زيارة "باربرا ليف" الى "اسرائيل" والضفة الغربية



واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، "ستسافر مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 11 إلى 14 حزيران - يونيو للتشاور مع الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين حول مجموعة من الأولويات".


وأشارت إلى أن الأولويات تشمل: "تعميق التعاون الأمريكي الثنائي مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والدعم الأمريكي لحل الدولتين، ردع الأنشطة الإقليمية العدوانية لإيران، ودعم اندماج إسرائيل في النطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "بالإضافة إلى الالتقاء بقادة إسرائيليين وفلسطينيين، سوف تلتقي مساعدة وزير الخارجية ليف مع ممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني".


وأضافت: "سوف يرافق مساعدة وزير الخارجية ليف كل من نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو ومديرة مجلس الأمن القومي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية سينثيا كوك".

#الخارجية الامريكية #اسرائيل #الضفة #باربرا ليف

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