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حماس: تعيين أردان في منصب أممي رفيع يعدّ إهانةً لقيم الحرية والعدل

الثلاثاء 07 يونيو 2022 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تعيين أردان في منصب أممي رفيع يعدّ إهانةً لقيم الحرية والعدل



غزة/سما/

استنكرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، بشدّة تعيين ممثل الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، في منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "أن تعيين إردان يعدّ إهانةً لقيم الحرية والعدل، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين .

وقالت الحركة " ان تعيين أردان يعد استفزازاً لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم، وإهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية. 

ودعت الحركة  الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقّها في تقرير المصير، إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين؛ حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية.

#حماس #جلعاد أردان

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