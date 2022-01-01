الأونروا: دفعات مالية جديدة للمتضررين تصرف غداً..

غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، عن استمرارها في تحويل دفعات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في مايو 2021.

وأفادت في بيان لها، بأن ذلك يأتي في إطار استمرار جهودها لإعادة إعمار المنازل التي هُدمت بالكامل خلال صراع مايو 2021، ستقوم الأونروا غداً 8 يونيو 2022 بتحويل دفعات مالية مقدمة لـ 96 عائلة جديدة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال صراع مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة.

وأشارت، إلى أنه حتى هذا التاريخ، قامت الأونروا بتحويل دفعات مالية بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي لحوالي 264 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها كلياً خلال الصراع الأخير في مايو 2021.





وبينت أنها مستمرة بتقديم دفعات مالية لإعادة الإعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكدت على أن العمل جاري الآن على دفع دفعة من بدل الإيجار للفترة من مايو حتى أغسطس 2022 ابتداءً من يوم الغد 8 يونيو 2022 لما يقارب من 633 من العائلات التي تضررت منازلها كلياً ونزحت منها خلال الصراع الأخير في مايو 2021.