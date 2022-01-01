استطلاع في حال جرت انتخابات للكنيست: الليكود بزعامة نتنياهو يتصدر

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء اليوم، الثلاثاء، تصدر حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو نتائج انتخابات تجري اليوم، في حين يفشل حزب "تيكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، في عبور نسبة الحسم، فيما يفشل المعسكران السياسيان في إسرائيل بالحصول على أغلبية تسمح بتشكيل حكومة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أوردته "كان 11" في نشرتها المسائية، بعد يوم واحد من فشل الائتلاف الحكومي، في تمرير قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، يحصل حزب "الليكود" على 35 مقعدا في الكنيست.

وأظهر الاستطلاع حصول "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد على 20 مقعدا، في حين يحل تحالف "الصهيونية الدينية" في المرتبة الثالثة بـ10 مقاعد برلمانية، فيما يحصل حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس على 8 مقاعد برلمانية، وهو نفس عدد المقاعد الذي يحصل عليه حزب "شاس" الحريدي.

وبيّنت النتائج أن حزب "العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي يحصل على 7 مقاعد في انتخابات تجري اليوم، وهو نفس عدد المقاعد الذي يحصل عليه حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، في حين يقتصر تمثيل حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على 6 مقاعد.

ووفقا للنتائج الاستطلاع، تحافظ القائمة المشتركة على حجم تمثيلها الحالي (6 مقاعد)، ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، على 5 مقاعد، في حين يتراجع تمثيل حزب "ميرتس" إلى 4 مقاعد، وتتذيل القائمة الموحدة نتائح الاستطلاع بـ4 مقاعد.

استطلاع للرأي: في حال جرت انتخابات للكنيست||

- حزب الليكود: 35 مقعدًا.

- حزب يش عتيد: 20 مقعدًا.

- حزب الصهيونية الدينية: 10 مقاعد.

- حزب أزرق أبيض: 8 مقاعد.

- حزب شاس: 8 مقاعد.

- حزب العمل: 7 مقاعد.

- حزب يهدوت هتوراة: 7 مقاعد.

- حزب يمينا: 6 مقاعد.

- القائمة المشتركة: 6 مقاعد.

- يسرائيل بيتنا: 5 مقاعد.

- حزب ميرتس: 4 مقاعد.

- القائمة العربية: 4 مقاعد.

- حزب الأمل الجديد: لا يتجاوز نسبة الحسم.