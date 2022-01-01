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محطة الأقصى بغزة تصدر بيانا صحفيا بشأن تصريحات أبو جياب والحلو

الثلاثاء 07 يونيو 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محطة الأقصى بغزة تصدر بيانا صحفيا بشأن تصريحات أبو جياب والحلو



غزة/ سما /

أصدرت محطة "الأقصى" لتعبئة الغاز في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، بشأن بيع أسطوانة الغاز بسعر أقل من التسعيرة الصادرة عن وزارة المالية وهيئة البترول.

وفيما يلي بيان المحطة :

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"

أبناء شعبنا العظيم وبناءً على اللقاء الصحفي مع السيد محمد أبو جياب حيث أنه أفاد بأن تخفيض سعر اسطوانة الغاز ليس لمصلحة المواطن وإنما لمصلحة المحطة.

وأيضاً بناءً على ما جاء على لسان السيد احمد الحلو " ابو لبيب " رئيس جمعية أصحاب محطات البترول ومعارضته الشديدة من تنزيل السعر للمواطنين وصرح بأن ذلك يضر باقتصاد البلد ويضر شركات الغاز.

بناءً عليه نعلن نحن محطة الأقصى للغاز التزامنا الكامل بالتسعيرة الصادرة من وزارة المالية الفلسطينية وهيئة البترول.

وعليه يتحمل السيد /أبو لبيب الحلو المسؤولية الكاملة عن توفير وأسعار الغاز كونه هو من يمثل الشركات وهو من يقوم بتوريد الغاز من هيئة البترول _ رام الله.

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