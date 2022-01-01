وحش انفينكس .. مواصفات وسعر هاتف Infinix Note 12 VIP الجديد كليا

وكالات / سما /

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد Infinix Note 12 VIP في الخارج وهو ضمن سلسلة هواتف Note 12 ويتميز هذا الهاتف بالعديد من المواصفات الرائعة أبرزها البطارية التي تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات حيث يتم شحن الهاتف بالكامل بنسية 100% في حوالي 17 دقيقة فقط، علما بأن هذا الهاتف الجديد هو الوحيد ضمن سلسة هواتف نوت 12 الذي يدعم هذه الخاصية، وإليكم أبرز مواصفات الهاتف وسعره.

مواصفات هاتف انفينكس الجديد Infinix Note 12 VIP

يأتي الهاتف الجديد من انفينكس Infinix Note 12 VIP بالعديد من المواصفات المميزة كالتالي:

شاشة الهاتف تأتي من نوعية AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وتتميز هذه الشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز وجودة عرض FHD Plus.

معالج الهاتف هو ثماني النواة من شركة ميدياتك MediaTek وهو معالج Helio G96 بمعمارية 12 نانو متر، ويتوفر معالج رسوميات في الهاتف من نوع Mali-G57 MC2.

يعمل الهاتف بأحدث إصدارات نظام تشغيل أندرويد وهو الإصدار 12، مع واجهة انفينكس الأخيرة أيضا XOS 10.6.

يتوفر من الهاتف إصداران، إما 4 جيجا بايت رام مع مساحة داخلية 256 جيجا أو 8 جيجا بايت رام مع مساحة 128 جيجا.

بطارية الهاتف هي 4500 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع 120 وات، يتم شحنها بالكامل في حوالي ربع ساعة فقط.

مراجعة كاميرات هاتف Infinix Note 12 VIP

أما بالنسبة لإمكانيات كاميرا هاتف infinix Note 12 VIP فهي تأتي على النحو التالي:

الكاميرا الأساسية للهاتف تأتي بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.75.

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير بزاوية واسعة Ultra Wide مع فتحة عدسة F/2.2.

أما الكاميرا الأخيرة فهي كاميرا العزل وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

عيوب هاتف انفينكس الجديد نوت 12 VIP

النقاط التالية نوضح لكم بها عيوب الهاتف الجديد من انفينكس:

لا يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

كذلك لا تتوفر به خاصية NFC.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي Wireless Charge.

سعر هاتف انفينكس Infinix Note 12 VIP

بعد أن عرضنا لكم أهم مواصفات الهاتف الجديد والمميز من انفينكس ومميزات الكاميرات الخاصة به، نوضح لكم ما يتعلق بالسعر حيث تم الإعلان عن الهاتف رسميا في الخارج بسعر حوالي 290 يورو، وهو ما يعادل حوالي 5790 جنيه مصري.