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مسؤول يكشف أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين وموعد صرفها ..

الثلاثاء 07 يونيو 2022 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول يكشف أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين وموعد صرفها ..



رام الله / سما /

كشف أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخر إعلان وزارة المالية في رام الله عن موعد صرف رواتب الموظفين.

وقال غانم في تصريحات إذاعية، إن أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين ناتج عن تداعيات الازمة المالية التي تواجه الحكومة.

وأضاف: "إجراءات الاحتلال وتأخره في تحويل أموال المقاصة تسببت في تأخير صرف الرواتب".

وحول موعد صرف رواتب موظفي السلطة، قال غانم: "باعتقادي أن الرواتب ستصرف قريبا وخلال هذا الأسبوع".

وتوقع غانم أن "أن تصل أموال المقاصة هذا الأسبوع بعد ضغط الحكومة على الاحتلال".

وعن نسبة صرف رواتب الموظفين، بين غانم أن "نسبة الصرف ستكون كما الشهر الماضي".

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