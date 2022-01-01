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الاحتلال يعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من يعبد ويحتجز آخر من جبع

الثلاثاء 07 يونيو 2022 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من يعبد ويحتجز آخر من جبع



جنين/سما/

- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من يعبد جنوب غرب جنين، على حاجز دوتان العسكري.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز دوتان العسكري، اعتدوا بالضرب المبرح على على الشاب رجا  أبو صفط وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة من يعبد، ما أدى لإصابته برضوض في منطقة الوجه، وتم نقله إلى مستشفى جنين.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الشاب رامي فشافشة من بلدة جبع على حاجز عسكري بين نابلس وعصيرة الشمالية، وتم الاستيلاء على هاتفه النقال.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه العمال في قرية رمانة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري خلال مطاردتهم لهم في منطقة الوعرة.

#الاحتلال #يعبد #جبع #جنين

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