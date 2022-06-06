  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق (فيديو)

الثلاثاء 07 يونيو 2022 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق (فيديو)



دمشق/سما/

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، مساء اليوم، الإثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أهداف معادية" فوق جنوب العاصمة السورية، وذلك إثر تقارير عن سماع أصوات انفجارات في سماء دمشق.

وصرح مصدر عسكري سوري  "في تمام  الساعة 23:18 من يوم الاثنين 6 / 6 / 2022 م نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، واقتصرت الخسائر على الماديات .

#سوريا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحاذاة وسط قطاع غزة

اليوم يتقرر مصير الائتلاف الحاكم في اسرائيل

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

الأخبار الرئيسية

20220606110349

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

5201811224142784

هآرتس: الاغتيالات الإسرائيلية لشخصيات إيرانية.. "عابثة"

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

60ab18d7-9ab9-4235-9df3-3a9914aea54b

مجلس الوزراء يصادق على عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

الاتصالات الفلسطينية