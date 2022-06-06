الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق (فيديو)

دمشق/سما/

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، مساء اليوم، الإثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أهداف معادية" فوق جنوب العاصمة السورية، وذلك إثر تقارير عن سماع أصوات انفجارات في سماء دمشق.

وصرح مصدر عسكري سوري "في تمام الساعة 23:18 من يوم الاثنين 6 / 6 / 2022 م نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، واقتصرت الخسائر على الماديات .