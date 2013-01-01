دعوى قضائية إسرائيلية ضد موقع "تويتر"

القدس المحتلة/سما/



ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن مكتب المحاماة الإسرائيلي ديفيد تشين، رفع دعوى قضائية جماعية الأسبوع الماضي، ضد موقع التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter).



وقالت الصحيفة: إن المدعين يسعون للحصول على 125 مليون شيكل (37.5 مليون دولار) كتعويض من تويتر بسبب بيعه المعلومات الشخصية للمستخدمين.



وأضافت الصحيفة أن الدعوى القضائية الإسرائيلية تأتي بعد ان توصلت وزارة القضاء الأمريكية إلى صفقة تم فيها تغريم تويتر بـ 150 مليون دولار، لانتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال تسليم بياناتهم الشخصية إلى مواقع تجارية.



وبحسب الصحيفة، اعترف موقع "تويتر" بأنه قدم بيانات المستخدمين لمواقع تجارية، حيث تستخدم الدعوى القضائية الإسرائيلية هذا الاعتراف كأساس للدعوى الجماعية، لأنه يُزعم أنه يُظهر نمطًا من السلوك من قبل الشركة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن مكتب ديفيد تشين يقاضي تويتر مقابل 125 مليون شيكل كتعويض نيابة عن إسرائيليين استخدموا تويتر من الأعوام 2013-2019م.



ويزعم المدعون أن تويتر ضلل أصحاب الحسابات على افتراض أنه يعمل وفقًا للقانون والاتفاقيات بين الجانبين (الشركة ومستخدميها) بأن بياناتهم الشخصية ستظل سرية، وأن تسليم تلك المعلومات الشخصية إلى العناصر التجارية انتهكت اتفاقية المستخدمين مع المنصة، وفق الصحيفة.



وأوضحت الصحيفة أن تمثيل المدعين وصل إلى مبلغ 125 مليون شيكل من خلال حساب تعويض قدره 500 شيكل (150 دولارًا) لكل مدعٍ فردي، لافتةً إلى أن حوالي 250 ألف إسرائيلي، أو ما يقرب 5٪ من إجمالي الإسرائيليين في البلاد، يمتلكون حسابات على موقع "تويتر".