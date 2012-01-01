حجز طيران الإمارات تعد شركة طيران الأمارات أحد الشركات المميزة والتي أثبتت تفوقها الكبير في هذا المجال، وذلك مع التطور الكبير في مجال السياحة والرحلات تأسست العديد من الشركات المميزة في الفترات الأخيرة لمواكبة هذا التقدم، وهي تعد واحدة من هذه الشركة حيث تأسست عام 1985، حيث قامت بالعديد من الرحلات لواجهات ودولة مختلف سواء أوروبا أو آسيا، أفريقيا، كذلك الأمريكيتين، لتنافس بذلك الشركة العديد من الشركات العاليمة في تقديم أفضل الخدمات في مجال الطيران، حيث كانت تمتلك الشركة عند التأسيس طائرتين فقط، وتعد في الوقت الحالي واحدة من الشركات العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال تأثيرها الكبير في تحسين إقتصاد البلاد.

حجز طيران الإمارات

حصلت الشركة على العديد من الجوائز وكذلك الألقاب وذلك في عام 2012، ومن أحد هذه الجوائز هي جائزة أفضل نظام ترفيهي من شركة سكاي تراكس، كذلك حصلت على لقب الشركة الذهبية من Air Transport News Awards.، كذلك يتكون حاليًا الأسطول الخاص بطائرات شركة الأمارات من 190 طائرة، حيث تساهم بذلك في حركة طيران مطار دبي الدول يبنسبة 40%، لذلك يبحث الكثير من الأفراد عن كيفية حجز طيران الإمارات من خلال شركة كلير تريب.

كذلك تميزت الشركة بالجودة والدقة العالية في جميع جوانب عملية الطيران، كذلك في الخدمات المقدمة سواء في حجز التذاكر، طاقم الطيران، جودة الخدمات على متن الطائرات، الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الخاصة بقواعد الطيران الدولي، كل ذلك جعل الشركة واحدة من أفضل الشركات في هذا المجال التي حققت نجاح على مستوى الشرق الأوسط بل على المستوى العالمي في مجال الطيران.

مميزات طيران الإمارات

كما ذكرنًا سابقًا إن هذه الشركة تتميز بالعديد من المقومات والموصفات التي جعلتها واحدة من الشركات العالمية التي ساهمت بشكل كبير في إقتصاد البلاد، والتبادل الثقافي والتجاري بين العديد من الدول وفيما يلي نذكر أهم مميزات هذه الشركة وهي كما يلي:

تتميز هذه الشركة بأسطوال من الطائرات الحديثة التي جعلتها تشارك بنسبة 40% من حركة الطائرات في مطار دبي الدولي.

حصلت الشركة على العديد من الجوائز العالمية مثل جا~زة أفضل نظام ترفيهي وهذا ما تلاحظه عند تواجدك على متن طائرة من طائرات شركة الأمارات.

توفر لك الخطوط الإمارتية خدمة التسوق على الطائرة وهي أحد المميزات الهامة التي ساعدت في تشجيع على السياحة لهذه الدولة.

يمكنك إثناء الحجز إختيار المقعد المناسب لك.

توفر لك الشركة على متن الطائرات الخاصة بها وجبات كذلك مشروبات مجانية.

تتميز الشركة بوجود طاقم طيران على أعلى مستوي من الجودة في تقديم جميع الخدمات للمسافرين.

تتميز الشركة بقيامها بالعديد من الرحلات للكثير من الواجهات والدولة المختلفة.

تنوع الدرجات الخاصة على متن الطائرة لتشمل الدرجة السياحية، درجة رجال الأعمال، الدرجة الأولي.

حاز الطيران في شركة الإمارات على لقب أفضل درجة أولي في الطيران على مستوى العالم وذلك في عام 2019.

لا تنحصر خدمات شركة طيران الأمارات فقط على متن الطائرة فقد شملت خارج الطائرة مثل تقليل الانبعاثات الخارجة من الطائرات.

حيث تقوم الشركة بعمل دورات صيانة بشكل مستمر وذلك بهدف الحفاظ على البيئة. مميزات الحجز عبر كلير تريب يعد هذا الموقع من أهم المواقع التي من خلالها يمكنك الحصول علىالعديد من رحلات الطيران الممتعة والمميزة وذلك من خلالالعديد من المميزات، نتعرف عليها فيما يلي : تتيح لك شركة كلير تريب حجز التذاكر من خلال الموقع حيث يعمل على ضمان جميع سبل الراحة والأمان طوال الرحلة.

تقدم شركة كلير تريب عدد من العروض المختلفة التي تتناسب بشكل كبير مع جميع العملاء.

تقدم شركة كلير تريب خدمة الأسعارالتنافسية لجميع درجات المقاعد داخل الطائرة.

يمكنك من خلال شركة كلير تريب حجز الفنادق والسيارات وذلك بأفضل الأسعار والخدمات.

يمكنك الحجز للرحلة الخاصة بك من قبل شركة كلير تريب مباشرة من على الموقع.

تقدم شركة كلير تريب عدد كبير من الخصومات على الخدمات والحجز خلال مواسم السفر والرحلات المختلفة.

يعمل الموقع على مدار اليوم فهو يتميز بسرعة الأستجابة.

تتواصل شركة كلير تريب بشكل مستمر مع العملاء ذلك من خلال خدمة الإشعارات على الموقع إذا قمت بتفعيل الأشعارات.