أبو حسنة: اضطررنا للاستدانة في شهر مايو الماضي لتوفير رواتب موظفي الأونروا

غزة / سما /

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، صباح اليوم الإثنين، إن إدارة المنظمة الأممية اضطرت للاستدانة من أجل توفير ودفع رواتب الموظفين لشهر مايو/ أيار الماضي.



وأكد أبو حسنة في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن الأونروا لا زالت تعيش في أزمة مالية خانقة، مشيرًا إلى أنها تعمل في حدود ما هو متوفر لديها من موارد.



وبشأن المساعدات الغذائية "الكابونات"، قال أبو حسنة، إن ضم أسر جديدة متوقف في الوقت الحالي، وأنه لا يمكن زيادة أعداد المستفيدين إلا من خلال الاستبدال، وذلك لعدم وجود تمويل يستوعب أي زيادة جديدة.



ولفت إلى أن الأونروا بحاجة إلى معلومات من الجهات المختصة حتى تحدد من يستحق هذه الكابونة من عدمه، وأن يكون ذلك في إطار تفاهم مشترك لحل هذه القضية.