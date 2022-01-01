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نادال يغزو التاريخ ويتوج بطلاً لرولان غاروس للمرة الـ14

الأحد 05 يونيو 2022 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادال يغزو التاريخ ويتوج بطلاً لرولان غاروس للمرة الـ14



باريس/سما/

عزز نادال مكانته ملكا للأراضي الترابية، وانتزع لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، للمرة الـ14 في تاريخه، بانتصاره على "الحصان الأسود" للبطولة كاسبر رود.


ولم يتهاون أسطورة التنس رافاييل نادال مع الشاب النرويجي كاسبر رود، واكتسحه بثلاث مجموعات نظيفة، عصر الأحد، ليحقق لقب رولان غاروس مجددا.

وانتصر نادال على رود بثلاث أشواط نظيفة، بواقع 6-3 و6-3 و6-0، في مباراة سيطر عليها الإسباني تماما منذ البداية.

وبهذا اللقب، حقق نادال اللقب رقم 14 في رولان غاروس، كما وصل للقب 22 في بطولات الغراند سلام، وهما رقمان تاريخيان لم يحققهما أحد في تاريخ اللعبة.

يذكر أن نادال خسر 3 مباريات فقط عبر تاريخه برولان غاروس، آخرها كان العام الماضي أمام الصربي نوفاك جوكوفيتش.

ولم تتردد الجماهير العريضة في استاد فيليب شاترييه في تحية رود، النرويجي ابن الـ23 عاما، الذي قدم بطولة استثنائية، ووصل لأول نهائي غراند سلام في تاريخه.

وبعد اللقاء، بدا رود سعيدا بوصوله للنهائي أمام "لاعبه المفضل" نادال، ومثلت المباراة يوما تاريخيا كون رود من خريجي أكاديمية نادال للاعبي التنس في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وحضر المباراة مجموعة من المشاهير، أبرزهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والممثلان الأميركيان مايكل دوغلاس وبرادلي كوبر.

#رافائيل نادال #رولان غاروس

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